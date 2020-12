Mallaury Nataf est à nouveau sans domicile

En 2019, Mallaury Nataf avait remonté la pente. De retour à la comédie dans la série «Les mystères de l’amour», l’actrice de 48 ans avait quitté la rue dans laquelle elle vivait par intermittence depuis 2011 et habitait dans une colocation située dans les Hauts-de-Seine. Un an plus tard, la Française est à nouveau sans domicile fixe, révèle Closer.

Selon les informations du magazine, l’ex-star du «Miel et les abeilles» a quitté son logement sans explications. Aujourd’hui, elle passe le plus clair de son temps dans le quartier du Marais, à Paris, mais elle n’est pas seule. Sur les photos publiées par Closer, on la voit avec un homme qui semble être son compagnon puisqu’ils s’embrassent.

«Elle a peut-être eu envie d'y retourner»

Interviewé par le magazine, Jean-Luc Azoulay, créateur et producteur des séries AB, a indiqué qu’il n’était pas surpris de la situation de l’actrice.

«Pendant les huit mois où Mallaury a incarné le personnage de Lola dans "Les mystères de l’amour", nous avons eu l’occasion de beaucoup parler. Elle évoquait ses années de rupture avec la société comme une expérience artistique formidable. Mallaury est une artiste. Qu’elle soit de nouveau dans la rue explique peut-être qu’elle a eu envie d’y retourner, tout simplement», a-t-il dit. Il a par ailleurs précisé qu’il n’avait pas viré l’actrice, mais que c’était elle qui n’avait plus donné de nouvelles au moment de reprendre le tournage, en mai 2020.

