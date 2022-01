Iris Mittenaere pleure la mort d'une ex-​​Miss USA

«Mon cœur saigne. Repose en paix, tu vas me manquer»: Iris Mittenaere a posté dimanche une photo d'elle aux côtés de Cheslie Kryst, alors qu'elles étaient toutes deux membres du jury du concours Miss Univers, en décembre dernier. L'ex-Miss USA - qui avait terminé dans le top 10 - s'est donné la mort en se jetant d'un immeuble de Manhattan, a indiqué la police de New York.

(Instagram)

Selon des sources citées par le New York Post, elle aurait sauté d'une terrasse située au 29e étage de l'immeuble de luxe, dans lequel elle habitait. Selon ces mêmes sources, elle aurait laissé un message à sa mère, elle-même ancienne reine de beauté.

La jeune femme de 30 ans avait écrit sur Instagram plus tôt dans la journée: «Que cette journée vous apporte repos et paix», accompagnée de son portrait. En marge des concours de beauté, Cheslie Kryst était devenue avocate et aidait notamment les prisonniers accusés injustement à obtenir des peines réduites. «Sa grande lumière en a inspiré beaucoup dans le monde entier, par sa beauté et sa force», a écrit sa famille, dans un communiqué.

La jeune femme travaillait également pour la chaîne de télévision Extra. Billy Bush, animateur sur la chaîne, lui a rendu hommage: «Elle était positive, travailleuse, amusante et bien sûr magnifique», a-t-il écrit dans un post Instagram. «Elle dansait toujours entre les prises. C'est un choc pour nous tous», a-t-il conclu, en légende d'une photo de la Miss en train d'interviewer Tom Hanks sur un tapis rouge.

(Instagram)

«J'espère que tu savais à quel point tu étais aimée», a de son côté écrit MaKenzie Divina, ex-Miss Caroline du Sud. «L'impact que tu as eu sur tant de gens, y compris moi-même, a été incroyable (...) Le monde ne sera plus jamais le même sans toi».

Pensées suicidaires? Faites-vous aider

Vous ressentez des pensées suicidaires, ou vous vous inquiétez pour un proche?

Parlez-en et faites-vous aider, 24h/24, 7 jours/7.

• Le site Internet de

• SOS Détresse : (+352) 45 45 45

• Kanner a Jugendtelefon : 116 111 Vous ressentez des pensées suicidaires, ou vous vous inquiétez pour un proche?Parlez-en et faites-vous aider, 24h/24, 7 jours/7.• Le site Internet de prévention suicide • SOS Détresse : (+352) 45 45 45• Kanner a Jugendtelefon : 116 111

(mc/L'essentiel)