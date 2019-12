Daisy Ridley: «Instagram? Non merci!»

Avec la sortie ce mercredi 18 décembre 2019 de «L'ascension de Skywalker», la saga de «Star Wars» s'achève pour Daisy Ridley.

Vous étiez inconnue avant d'entrer dans la saga «Star Wars». En quoi avez-vous changé à la veille de la sortie de «L'ascension de Skywalker»?

J'ai changé du tout au tout. Sur le plan personnel, l'expérience de ces gros films m'a permis de me dépasser physiquement mais aussi mentalement. J'étais une fille timide qui n'osait pas s'exprimer. Aujourd'hui, je suis ferme dans mes convictions et je n'ai plus peur de donner mon opinion.

Qu'est-ce qui a changé?

J'ai été forcée de grandir avec mon personnage de Rey. Par exemple, j'étais épuisée chaque jour durant le tournage de «Le réveil de la force» car je n'avais pas l'habitude des cascades. Alors que dans cet ultime film, j'ai réalisé plus de la moitié de mes scènes d'action. J'ai même passé ma ceinture verte de kickboxing en plein milieu du tournage de «L'ascension de Skywalker». Cela a boosté ma confiance en moi dans ma vie privée.

La rumeur vous dit fiancée avec votre amoureux, l'acteur Tom Bateman, que vous avez rencontré en tournant ensemble dans le film «Meurtre dans l'Orient Express». Qu'en est-il?

J'ai supprimé mes comptes sur Internet, il y a plusieurs années, pour ne plus subir d'invasion dans ma vie privée, alors vous pensez bien que je ne vais rien vous dire sur mes amours. Les réseaux sociaux sont un énorme mouvement de liberté d'opinion mais j'ai vite compris le coté sombre de cette force (NDLR: Daisy éclate de rire en faisant cette référence à «Star Wars»). Moi, je vis ma vie le plus discrètement possible et je refuse d'avoir la pression de raconter ou de photographier mes moindres faits et gestes. Instagram? Non merci!

Regrettez-vous que cette saga s'arrête à présent pour vous et votre rôle de Rey?

Non, il est temps de passer à autre chose... Et je sais que l'on va me parler de cette trilogie jusqu'à la fin de ma carrière (rires). Lors de mes discussions avec Carrie Fisher, elle m'avait dit qu'il n'y avait pas un jour sans qu'on lui parle de la Princesse Leia même des décennies après son dernier film, alors je sais ce qui m'attend.

Qu'espérez-vous pour 2020?

J'ai 27 ans et je suis consciente qu'avec cette trilogie je viens de vivre les cinq plus belles années de ma jeunesse. J'espère juste qu'en 2020 j'aurais d'aussi bons moments avec ma famille, mes amis et dans ma carrière. Je n'ose pas dire trop fort que je suis heureuse car j'ai peur que la vie me donne un coup derrière la tête.

Qu'est-ce qui restera comme le meilleur souvenir de «Star Wars» pour vous?

Sur «L'ascension de Skywalker» nous avons tourné une grande séquence dans le désert de Jordanie et toute l'équipe était réunie. Tous mes partenaires acteurs étaient là dans une ambiance de fête et de carnaval. Je veux garder cette image là en tête.

Vous n'avez pas le droit de nous parler de l'histoire mais pensez-vous que les spectateurs seront heureux du dénouement final?

Je le pense sincèrement. J'ai tout autant hâte que les fans de voir ce dernier épisode car, J.J. Abrams derrière la caméra comme tout le reste de l'équipe, nous avons travaillé encore plus dur que pour les deux films précédents. Et puis, Rey a un nouveau sabre laser super cool, alors rien que pour ça je suis impatiente de voir ce que notre travail donne sur un écran géant.

