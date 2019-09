Première sortie de Harry et Meghan avec leur bébé

Le prince Harry et son épouse Meghan ont effectué mercredi, au Cap, leur première sortie officielle avec leur bébé Archie, 4 mois, pour un thé avec le prix Nobel de la paix, Desmond Tutu, figure de la lutte contre l'apartheid. La famille royale, qui effectue actuellement une tournée de dix jours en Afrique australe, est arrivée tout sourire à la Fondation Tutu, où elle a été accueillie par l'ancien archevêque anglican Desmond Tutu, 87 ans, et son épouse Leah.

Desmond Tutu, à la santé fragile depuis des années, les a salués debout, une canne à la main, avant d'embrasser sur le front le bébé, vêtu d'une salopette rayée blanc et bleu ciel et d'un body assorti à ses chaussettes blanches. Les deux couples ont ensuite pris le thé autour de biscuits dont un en forme de cœur, en hommage à Archie, tout sourire sur les genoux de sa mère. «Les Sud-Africains (vous) adorent vraiment», a déclaré Desmond Tutu à l'adresse de la famille royale. «Ça fait chaud au cœur», lui a répondu la duchesse de Sussex, vêtue d'une robe fluide à l'imprimé noir et blanc. Pendant que les appareils photos crépitaient pour immortaliser la scène, le prince Harry a expliqué, au sujet de son fils joufflu et jovial: «Il sait exactement ce qui se passe».

Harry en solo

Il s'agit de la première sortie officielle d'Archie, né le 6 mai. Ses parents l'ont jusqu'à présent protégé des médias. Les apparitions publiques de Desmond Tutu, qui souffre d'un cancer, sont aussi très rares depuis des années. L'ecclésiastique a reçu le prix Nobel de la paix en 1984 pour son engagement contre le régime ségrégationniste de l'apartheid, aboli officiellement en 1994. Infatigable défenseur des droits humains et ami proche de Nelson Mandela, premier président noir de l'Afrique du Sud, il a récemment pris position pour la légalisation du suicide assisté.

Le couple royal est arrivé lundi en Afrique du Sud pour une tournée de dix jours en Afrique australe, axée sur des thèmes chers au duc et à la duchesse comme le droit des femmes, la lutte contre la pauvreté et la défense des animaux. Mercredi après-midi, le prince Harry doit poursuivre sa tournée en solo dans la région, au Botswana jeudi puis en Angola et au Malawi. Son épouse, elle, continuera ses engagements en Afrique du Sud, où le duc la retrouvera le 2 octobre.

(L'essentiel/afp)