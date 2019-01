Connue pour être à l'origine de nombreux clashes, Azealia Banks a fait honneur à sa réputation, lundi dernier. Sommée de quitter l'avion qui devait l'emmener de Londres à Dublin, pour s'être disputée avec une hôtesse de l'air, la rappeuse s'est rendue dans la capitale irlandaise par ses propres moyens.

«J'ai dû conduire dix heures et me taper quatre heures de ferry pour me rendre à mon concert», a-t-elle tonné sur son compte Instagram. Très remontée, la rappeuse de 27 ans en a profité pour insulter les Irlandais via le réseau social. Après les avoir qualifiés de «moches» et d'«illettrés», elle leur a souhaité de «tous mourir rapidement de famine». «Vous n'êtes qu'un ramassis de lutins consanguins et orgueilleux qui n'ont aucune influence mondiale et encore moins de privilèges». Le lendemain soir, comme si de rien n'était, la star américaine a tout de même dédié son show à «toutes les magnifiques femmes d'Irlande». ­

(L'essentiel/szu)