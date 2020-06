Rihanna a reproché à l'un de ses abonnés Instagram son refus de voter aux élections. Dans l'une de ses deux publications Instagram de la journée Blackout Tuesday, au cours de laquelle les internautes ont cessé de publier du contenu personnel ou promotionnel et ont partagé un carré noir ou des informations sur le mouvement Black Lives Matter, la star a encouragé ses fans à voter dans les États américains organisant des élections primaires.

«VOTEZ, a-t-elle écrit à côté d'une liste des neuf États américains qui ont organisé des élections mardi. Vous n'avez rien d'autre à faire, les gars! Levez votre cul du canapé et allez voter!!! Je ne veux plus entendre d'excuse!! Arrêtez de croire que votre vote et votre voix n'ont pas d'importance! C'est la plus mauvaise façon de protester... votez pour le changement que vous voulez!!!».

«J'en ai marre d'entendre ça!»

Cependant, un abonné a affiché son désaccord avec la chanteuse, lui répondant: «Voter, ça ne va rien changer». La star a alors rétorqué: «J'en ai marre d'entendre ça! Tu sais ce qui ne va rien changer? Ne rien faire!!!!».

Les autres fans de Rihanna ont soutenu sa position, l'un d'entre eux essayant avec éloquence de convaincre la personne de voter ainsi que de se joindre aux protestations qui ont balayé les États-Unis après la mort de George Floyd. «Pour cette âme qui lit ceci, je sais que tu es fatigué. Tu en as marre. Tu es à deux doigts de tout abandonner, mais il y a de la force en toi, même lorsque tu te sens faible. Continue à te battre. Mais d'abord... VOTE. Ton vote est nécessaire aujourd'hui. Restons diligents et conscients. Fais entendre ta voix dans les rues. Fais entendre ta voix dans les urnes», a écrit le fan de Rihanna. L'élection présidentielle américaine est prévue le 3 novembre prochain.

(L'essentiel)