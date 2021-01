Diana manipulée par la «BBC»? Son ex se confie

26 ans après la sortie de l'interview inédite de Lady Di à la BBC, ses propos de l'époque font encore couler beaucoup d'encre. Rappelez-vous, Diana Spencer se livrait sans filtre au journaliste Martin Bashir dans l'émission «Panorama». Elle y évoquait sa relation tumultueuse avec le prince Charles et révélait l'histoire entre son époux et Camilla Parker-Bowles.

Enquête ouverte



Une première enquête, menée en 1996, avait conclu que le journaliste Martin Bashir avait falsifié des documents bancaires pour influencer la princesse Diana. La chaîne a lancé une nouvelle enquête indépendante en novembre dernier.

Depuis des mois, cette interview, qui a marqué tout un pays, revient sur le devant de la scène. Le frère de Lady Di, Charles Spencer, avait déjà dénoncé en novembre dernier des méthodes «malhonnêtes» de la part du journaliste. Il y a quelques jours, c'est l'amant de la défunte princesse, le Dr Hasnat Khan, qui est sorti du silence dans les colonnes du Daily Mail. Pour lui, Lady Di a bien été manipulée. «Je savais qu’il y avait une part de Diana qui voulait donner une interview, mais ma question est de savoir si Martin Bashir n’avait pas été là pour la persuader, l’aurait-elle jamais fait?»

«Je n'ai rien dit»

Le chirurgien explique au quotidien britannique avoir eu un mauvais pressentiment dès sa rencontre avec le reporter dans un bar, près de l'hôpital où il travaillait. «Je me souviens lui avoir dit que je ne l’aimais pas, que je ne lui faisais pas confiance et qu’elle ne devrait pas discuter avec lui». Déterminé à faire cette interview, l'homme n'a pas hésité à rentrer dans le vif du sujet. «Il m'a, pratiquement dès le début, posé des questions très directes et personnelles sur Diana et notre relation. Pourquoi nous n'étions pas mariés, quand nous allions organiser la cérémonie, ce genre de choses».

«J'ai regardé en vain Diana en pensant qu'elle dirait quelque chose, mais elle ne l'a pas fait. Je voulais dire à Martin de se taire, que ce n’était pas ses affaires mais je sentais que je ne pouvais pas. Je n’ai rien dit, avoue le chirurgien qui a aujourd'hui 62 ans. Au lieu de cela, je me suis levé et j'ai dit que je devais retourner au travail et je suis parti». Malgré ses tentatives d'empêcher ce face à face, la princesse s'exprimera bien devant plus de 20 millions de téléspectateurs. Deux ans plus tard, Diana Spencer disparaîtra dans un accident de voiture à Paris.

(mm/L'essentiel)