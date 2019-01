Céline Dion fait son show à la Fashion Week

Les défilés haute couture ont beau mettre en scène du beau monde, c’est Céline Dion qui attire toute la lumière sur elle. Mardi, au deuxième jour de la Fashion Week dans la capitale française, la Québécoise a assisté au défilé Alexandre Vauthier, en faisant preuve d'un enthousiasme communicatif.

Fidèle à elle-même, Céline s’est montrée très expressive au premier rang, aux côtés de son ami, le danseur Pepe Munoz. Un comportement qui tranche avec l'apathie habituelle du premier rang. Elle s'est même levée à la fin du défilé et a embrassé le directeur artistique.

«Tellement heureuse»

Plus tard dans la journée, la chanteuse a assisté au défilé Armani privé (vidéo ci-dessous). Une fois de plus, elle a capté l’attention de la foule. Lors du show, elle a fait un geste avec ses mains, comme si elle ne pouvait trouver les mots devant tant de beauté. Heureusement, quelqu’un était là pour saisir ce moment et le poster sur Twitter.

À son arrivée sur le tarmac de l’aéroport lundi soir, Céline, avait annoncé la couleur. Bras levés vers le ciel et «tellement heureuse» comme elle l’a écrit sur Instagram, elle semble profiter à fond de la vie, même «en pyjama».

Au premier rang du défilé Alexandre Vauthier haute couture, Céline Dion a fait le show aux côtés du danseur Pepe Munoz pic.twitter.com/rmJrpAmzSx — Vogue.fr (@VogueParis) 22 janvier 2019

Celine Dion loving a couture look pic.twitter.com/qMjHYjpUbC — rachel seville tashjian (@theprophetpizza) 22 janvier 2019

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)