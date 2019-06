Drogue et gros bordel pour un enregistrement

La New-Yorkaise de 29 ans est ressortie anéantie d'une session d'enregistrement qu'elle a faite dans la maison de Dr. Luke, à Los Angeles. Bebe Rexha a avoué, dans une longue interview au Sunday Times qu'elle était «paniquée» à l'idée de rencontrer Luke, connu pour avoir été la cible d'accusations de harcèlement sexuel de la part de Kesha.

Elle s'est souvenue qu'en arrivant chez lui, elle avait tout d'abord été frappée «par le putain de bordel» qui régnait: «Quand je suis entrée dans sa maison, c'était le bordel partout. Imaginez une belle demeure sur les collines remplie de fringues sales et de merde dans tous les coins. Il y avait aussi des dizaines de types et de la musique à chaque coin. Rien que ça, ça m'a foutu les chocottes». Les choses, dont on ignore quand elles se sont déroulées, ne se sont pas arrangées ensuite pour Bebe Rexha. Après avoir rencontré un des collaborateurs de Dr. Luke, elle a pris place dans un studio installé à l'étage.

«J'ai appelé ma mère en larmes»

«Ce mec m'a dit: «Tu n'as pas de tube. Nous, oui. Je vais descendre et passer du temps avec mes potes. Pendant ce temps, tu vas écouter ces morceaux, choisir ton favori et tu vas retravailler la mélodie et écrire des paroles. Quand je reviendrai, tu pourras rentrer chez toi». J'étais effrayée. J'ai fait une crise de panique. J'ai appelé ma mère en larmes». Pendant qu'elle tentait de produire quelque chose, la chanteuse a rapporté que les gens dans la maison prenaient «des tonnes de drogue». «J'ai essayé de travailler, encore et encore pendant qu'ils se droguaient tous au rez-de-chaussée. Je pense qu'on ne peut pas s'imaginer à quoi ça ressemblait».

Un peu plus tard dans la journée, l'Américaine a finalement rencontré Dr. Luke. Et ça n'a pas duré très longtemps. «Nous sommes partis ensemble à Malibu. Il m'a demandé comment s'était passée ma session d'enregistrement. Je lui ai répondu: "Très mal". On est repartis aussitôt en voiture», a-t-elle détaillé. Bebe Rexha a encore précisé qu'après cette rencontre écourtée, une assistante du producteur à succès l'avait sermonnée. «Elle m'a dit que je ne pouvais pas lui parler ainsi et que je devais toujours lui répondre que ce que j'avais fait était bien, même si ce n'était pas le cas. Je lui ai rétorqué qu'en tant que New-Yorkaise, je ne mentais jamais. J'ai fini par être renvoyée par le premier vol chez moi».

