Orlando Bloom et Katy Perry en amoureux à Venise

Katy Perry et Orlando Bloom s’offrent actuellement du bon temps dans la ville des amoureux. Depuis quelques jours, le couple, accompagné de sa fille, Daisy, 1 an, et de son chien, Nugget, est en vacances à Venise, en Italie, selon le «Daily Mail».

Mercredi 16 juin 2021, la chanteuse américaine de 36 ans et l’acteur britannique de 44 ans ont posté plusieurs photos et vidéos de leur escapade romantique, sur Instagram. On y voit notamment les deux stars voguer sur les canaux à bord de gondoles, se balader dans les rues étroites de la cité ou en train de découvrir les spécialités culinaires locales. Leurs abonnés ont été nombreux à se réjouir de leur bonheur, sur les réseaux sociaux.

(L'essentiel/lja)