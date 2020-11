Harry a découvert le «racisme» avec Meghan

Le prince Harry n'avait «aucune idée» des préjugés inconscients auxquels les personnes de couleur faisaient face jusqu'à ce qu'il rencontre sa femme Meghan, la duchesse de Sussex. Le prince a épousé l'actrice américaine, dont la mère est afro-américaine, en 2018, deux ans après avoir rendu leur relation publique. Et dans une nouvelle interview avec l'activiste du mouvement Black Lives Matter, Patrick Hutchinson pour le magazine GQ, il a révélé à quel point il en savait peu sur le racisme en raison de ses privilèges, jusqu'à ce qu'il découvre par lui-même ce que vit sa femme.

«Une fois que vous vous en rendez compte ou que vous vous sentez un peu mal à l'aise par rapport à ça, il vous incombe d'aller vous éduquer, car l'ignorance n'est plus une excuse, a-t-il déclaré. Et les préjugés inconscients, d'après ce que j'en ai compris, avec l'éducation que j'ai reçu, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Je n'avais aucune idée que cela existait. Et puis, aussi triste que cela puisse être à dire, il m'a fallu beaucoup, beaucoup d'années pour le réaliser.»

Les réseaux sociaux…

Harry et Meghan se sont retirés de leurs fonctions royales et ont déménagé aux États-Unis, le prince accusant les médias britanniques de prendre sa femme pour cible. S'adressant à l'activiste, qui a fait la une des journaux après avoir transporté un manifestant anti-BLM en lieu sûr après qu'une manifestation à Londres est devenue violente cet été, il a ajouté qu'il espérait que «le monde se dirige dans la bonne direction», mais a souligné que les réseaux sociaux pouvaient nuire plutôt que contribuer à un changement positif.

«Au fur et à mesure que nous traversons tout ça, alors que nous opérons cette transition (...) les gens vont faire des erreurs et elles vont être remarquées, a-t-il expliqué. Mais nous ne pouvons pas continuer à crier et à nous crier dessus et les réseaux sociaux sont le pire endroit pour avoir ces débats, car ils enlèvent tout contexte. Et tout le monde a un avis qu'il partage, quel qu'il soit, avec une phrase ou 300 caractères. »

(L'essentiel/Cover Media)