Mais qu'est-​​il arrivé au visage de Demi Moore?

Le passage de la star américaine, mercredi, lors de la présentation de la collection printemps-été 2021 de Fendi, a marqué les internautes. Bouche déformée, joues creusées et pommettes anormalement saillantes, Demi Moore divise la Toile, qui s'interroge amèrement sur ce qui est arrivé à son visage.

«Qu'as-tu fait à ton visage?», «J'espère que c'est un maquillage, ce n'est pas possible, une si belle femme», «Comment des chirurgiens peuvent faire ça, c'est scandaleux de détruire un visage comme ça», ont commenté les fans de l'ex de Bruce Willis, sur Twitter.

Nahhhh what did Demi Moore do to her face ?!? ????

Whoever ruined Demi Moore’s face like that needs to go to jail omg. I legit feel so bad for her damn pic.twitter.com/KJmjYVRwDz