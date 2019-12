Caitlyn et Sophia n'ont jamais été un couple

Alors que la rumeur les disait très amoureuses malgré leur grande différence d'âge, il n'en est rien. Caitlyn Jenner, 70 ans, et Sophia Hutchins, 23 ans, ne sont qu'amies. «Nous n'avons jamais été ensemble», a confié Sophia au New York Times. Et cela même si les deux femmes transgenres sont inséparables depuis plusieurs mois et que la jeune Américaine habite dans la villa de Caitlyn, à Malibu. En réalité, cette ancienne étudiante en économie sort avec un financier de 30 ans qui travaille à Wall Street.

Ce qui n'empêche pas Sophia d'être très liée à Caitlyn. Le coming tout trans de cette dernière, en 2015, l'a beaucoup inspirée et lui a donné le courage de faire elle aussi sa transition, une année plus tard. Devenue très proche de l'ancien beau-père de Kim Kardashian, Sophia est également devenue sa manager. «Je ne voyais personne s'occuper du business de Cait et il y avait des gens qui en profitaient», a-t-elle expliqué.

.

(L'essentiel/lja)