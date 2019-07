Ivre, Dele Alli en fâcheuse posture à Mykonos

L'histoire fait grand bruit en Angleterre. Certains médias, dont The Sun, ont publié à leur une vendredi des photos de Dele Alli (33 ans), évacué d'une plage de Mykonos alors qu'il venait de s'évanouir. Selon ces médias, la star de Tottenham et de l'équipe d'Angleterre aurait été victime de l'effet conjugué de la chaleur et de l'alcool. Une photo montre Alli vautré sur une chaise longue juste après qu'il se soit évanoui. À côté de lui, sa compagne Ruby Mae, avec qui il passait ses vacances sur l'île grecque de Mykonos à l'occasion de ses 25 ans, ne s'est pas rendu compte toute de suite de ce qui arrivait à son chéri.

Elle a quand même fini par s'inquiéter et à demander de l'aide. Deux gardes de la sécurité se sont alors approchés et ils ont soutenu Dele Alli par les épaules pour le faire se lever et l'emmener s'allonger dans la fraîcheur de l'immeuble.

Dele et Ruby viennent de se remettre ensemble

Par la suite, des témoins ont dit que Dele Alli s'était fait aider pour monter dans une voiture avant d'être ramené à son hôtel. Un plagiste a par la suite expliqué que Dele Alli et Ruby avaient passé l'après-midi au club de la plage, et que Ruby avait ensuite amené son chéri sur une chaise longue pour qu'il puisse «faire une bonne sieste». «Ils se sont donnés un bisou et sont restés chacun sur une chaise longue, à l'abri du soleil, a poursuivi ce plagiste. Dele s'est vite endormi. Ruby n'a vu que l'aspect rigolo de la chose, mais ce sont quelques-uns de leurs amis qui se sont inquiétés. C'est à ce moment-là que Ruby a appelé du secours.»

Dele et Ruby viennent de se remettre ensemble. Ils s'étaient séparés en février après trois ans de vie commune. Son club de Tottenham n'a pour l'heure fait aucun commentaire à propos de l'incident survenu à son joueur. Dele Alli est attendu à Londres le 15 juillet pour la reprise des entraînements.

Tomorrow's front page: England ace Dele Alli looks worse for wear after collapsing on a sun lounger while on holiday with his girlfriend https://t.co/i1uVY3lATRpic.twitter.com/MAtOJziGAt– The Sun (@TheSun) 4 juillet 2019

(L'essentiel/Sport-Center)