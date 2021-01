Katie Price place son fils dans une institution

Pour la première fois depuis la naissance d’Harvey, en mai 2002, Katie Price va être séparée de lui, même les week-ends. Dans une interview accordée au «Sun», la Britannique de 42 ans a révélé qu’elle avait choisi de le placer dans une institution afin qu’il ait une chance de vivre une vie indépendante, d’apprendre de nouvelles choses et de fréquenter d’autres personnes qu’elle. Début 2020, le garçon avait intégré une école spécialisée dans laquelle il séjournait du lundi au vendredi et rentrait à la maison chaque fin de semaine.

Si Katie sait que ce placement est ce qu’il y a de mieux pour son fils aîné, la décision n’en a pas été moins difficile à prendre. «Ça me brise le coeur. Je ne veux pas qu’il pense que je me débarrasse de lui», a-t-elle confié. Harvey et sa maman ont cherché le meilleur endroit pendant six mois. Maintenant qu’ils l’ont trouvé, dans la ville de Cheltenham, ils espèrent que l’adolescent de 18 ans pourra y entrer en septembre 2021. «Il vivra là-bas jusqu’à ses 25 ans et aura son espace pour étudier et rester en forme. Il faut qu’il reçoive l’aide qu’il mérite, parce que s’il ne fait pas de sport, il mourra», a dit Katie.

Atteint d’autisme, Harvey est aveugle et souffre du syndrome de Prader-Willi, une maladie génétique rare. Son papa est l’ancien footballeur Dwight Yorke, qu’il n’a pas vu depuis quatorze ans. Peu de temps après la venue au monde du bébé, Yorke avait nié en être le père, mais un test ADN avait prouvé qu’Harvey était bien son enfant.

(L'essentiel/jfa)