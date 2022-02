Drake jaloux d'A$AP Rocky? La Toile s'enflamme

Drake est-il jaloux d'A$AP Rocky, futur papa de l'enfant de Rihanna? Depuis la révélation de la grossesse de la célèbre chanteuse, les mèmes et autres commentaires moqueurs visant le rappeur de Toronto se multiplient, ce dernier abreuvant (volontairement?) les fans du monde entier de théories en tout genre avec son comportement étrange.

Tout a commencé lors du match des Raptors auquel l'icône de la ville a eu la chance de participer (NDLR: La rencontre Miami Heat-Toronto Raptors se déroulait à huis clos en raison de la situation sanitaire). Le Canadien a été filmé très contrarié après avoir reçu un message sur son téléphone. Il n'en fallait pas plus pour que les internautes imaginent le rapport avec l'information révélée dans l'après-midi: Rihanna est enceinte d'A$AP Rocky.

He just got the baby registry email. https://t.co/IeuQA2eVgQ