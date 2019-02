Taylor Swift débarque à une fête de fiançailles

Alex Goldschmidt aime profondément Ross Girard. Pour le lui prouver, cet Américain a mis le paquet pour que leur soirée de fiançailles soit inoubliable. Alors qu'il s'apprêtait à mettre un point final à son discours, celui-ci a tenu à annoncer l'arrivée d'une invitée surprise: «J'aimerais souhaiter la bienvenue à une personne qui a joué un très grand rôle dans tout cela. Je vous demande d'accueillir mon amie Taylor».

Sourire aux lèvres et guitare à la main, Taylor Swift a alors fait son apparition sous les applaudissements et les cris d'un public aussi médusé qu'émerveillé. Avant de leur jouer une version acoustique de «King of My Heart», la chanteuse de 29 ans a tenu à partager quelques mots avec Ross: «Alex m'a envoyé un e-mail et m'a dit qu'il allait te faire ce cadeau, me voici».

La chanson, qui parle d'amour, a évidemment une signification spéciale pour les futurs mariés. «J'ai proposé à Ross de m'épouser sur cette musique», a confié Alex, très ému. «Je ne saurais jamais assez remercier Taylor de m'avoir aidé à rendre cette journée si merveilleuse».

(L'essentiel/szu)