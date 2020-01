Rachel Legrain-​​Trapani attend un nouvel enfant

Moins de cinq mois après l'officialisation de leur histoire d'amour, Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard, 30 ans, ont annoncé une très bonne nouvelle sur Instagram: Miss France 2007 et l'ex-candidat des «Marseillais» seront parents au printemps 2020.

C'est sur le compte Instagram du jeune homme que les fans ont appris la grossesse de la Française de 31 ans. En légende de deux clichés montrant les amoureux sur un lit, elle avec un pull «Mom» et lui avec un pull «Dad», le futur papa a écrit: «C'est le moment de vous annoncer cette merveilleuse nouvelle qui nous remplit de bonheur depuis maintenant plus de trois mois. Rachel et moi attendons l'arrivée de notre petit bébé dans quelques mois.»

Il s'agira du premier enfant pour l'influenceur et mannequin et du deuxième pour la chroniqueuse de «Touche pas à mon poste!» (C8). Elle a déjà un fils de 6 ans, Gianni, né de sa relation avec le footballeur Aurélien Capoue.

(L'essentiel/jfa)