Il veut qu'on le sorte au plus vite de sa prison

Rien ne va plus pour Tekashi 6ix9ine. Incarcéré depuis 14 mois dans une prison à New York, le rappeur veut la quitter au plus vite. Selon TMZ, il a demandé au juge de pouvoir purger le reste de sa peine de 2 ans à son domicile ou dans un autre établissement correctionnel.

La raison? Selon son avocat, l'Américain de 23 ans affirme être en danger depuis qu'il a témoigné contre ses anciens acolytes du gang de rue Nine Trey Gangster Bloods. Ceux-ci sont en effet détenus dans ce même pénitencier. En les dénonçant à la justice, Tekashi 6ix9ine avait vu sa peine d'emprisonnement, fixée à 47 ans, grandement réduite.

«J'ai fait beaucoup de mauvais choix dans la vie, mais cela ne fait pas de moi une mauvaise personne», a déclaré l'artiste au tribunal. Le juge lui a reproché d'avoir appartenu à ce gang ultra-violent, mais il a toutefois apprécié qu'il ait collaboré avec le FBI en lui fournissant les noms des criminels. «Cela a changé la donne. C'était complet et courageux», a-t-il dit.

Arrêté en novembre 2018 et faisant face à 17 chefs d'accusations contre lui, dont du racket et l'organisation d'une fusillade dans une rue qui avait blessé un passant, l'enfant terrible du rap new-yorkais devrait retrouver sa liberté en août 2020.

(L'essentiel/lja)