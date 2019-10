Laetitia Casta veut «ouvrir l'esprit des enfants»

À l'affiche du film «Le milieu de l'horizon», adapté du roman de Roland Buti, Laetitia Casta incarne une agricultrice qui bouleverse son fils parce qu'elle est amoureuse d'une femme. Un rôle que la comédienne a trouvé important de porter à l'écran.

Pourquoi avoir accepté ce rôle de mère de famille paysanne dans les années 1970?

C'est dû à mon expérience de mère, ma position sur les femmes et mon entente avec la réalisatrice suisse Delphine Lehericey.

Les conditions de tournage n'étaient pas trop difficiles?

Non, parce que je viens de la campagne, mais c'était difficile par rapport à la météo. Il y a eu des orages, alors que dans le film il devait y avoir de la sécheresse...

On vous connaît aussi en tant que top model. Vous montrer au naturel n'a pas été un problème?

La question ne se pose même pas. C'est ça être comédienne!

Dans le film vous vivez en secret une romance avec une amie. Est-ce différent de tourner des scènes d'amour avec une femme plutôt qu'avec un homme?

Non, c'est pareil. On parle de l'amour pour un individu. Ça ne change rien. Quand j'incarne un rôle, je vais vers ce quoi le personnage tend, donc je ne me pose pas ce genre de question.

Dans l'histoire, votre fils de 13 ans découvre votre homosexualité. Pensez-vous que ce film puisse faire évoluer les mentalités à ce sujet?

Oui, c'est ce qui m'a intéressée. Au début, l'enfant a beaucoup d'admiration pour sa mère. Et d'un coup, à cause d'un choix, elle va le décevoir par rapport à son éducation à lui. Malgré tout, sa mère va vivre ce qu'elle a à vivre. Mais ce qui est beau c'est que l'amour est toujours là malgré les jugements. Tout cela fera en sorte que ce garçon deviendra meilleur. Il fera partie d'une génération beaucoup plus ouverte.

Vous êtes maman. Pensez-vous que ce sujet devrait être abordé avec les enfants depuis leur plus jeune âge?

C'est notre rôle de mère d'ouvrir l'esprit de nos enfants. Ils sont assez réactionnaires. Ils ont des idées de ce que devrait être la famille ou pas, de la position de la mère. Moi je leur dis toujours de faire attention: une maman est aussi une femme, une amante, une travailleuse. On est plein de choses en même temps.

Le film montre aussi l'agriculture et les conditions de vie déplorables de poules mourant de chaud. Que pensez-vous de l'exploitation animale qui a empiré aujourd'hui ?

Le film a été tourné en Macédoine et ces poules étaient destinées à mourir. Elles étaient en fin de vie. Mais les animaux ont été bien traités. Je viens dans la campagne, d'une ferme. Lorsqu'on tuait les animaux, on le faisait avec respect. C'était vraiment pour manger. On consommait beaucoup moins de viande qu'aujourd'hui et on savait d'où elle venait. Et puis l'industrie est arrivée avec ce monde de la consommation et cela a changé beaucoup de choses. Bien sûr, aujourd'hui je ne regarde pas ça de la même manière. Je fais très attention et je ne mange pas de la viande tous les jours.

Avez-vous envie aujourd'hui de privilégier le cinéma au mannequinat?

Le cinéma a pris une plus grande place dans ma vie, donc oui, cela me parait évident. Mais ce n'est pas le mannequinat contre le cinéma. J'ai une telle liberté qu'il m'arrive parfois des projets fous qui me sortent toujours d'une idée que j'avais prévue. Je reste donc très ouverte.

Pensiez-vous devenir célèbre dans le mannequinat ?

Non, je n'ai pas fait ce métier pour être connue. J'ai essayé de sortir d'un monde pour aller dans un autre. Et cet univers de la mode, du cinéma, m'a fait grandir et me rend heureuse. Je vis avec la notoriété depuis longtemps déjà, mais je n'ai pas l'impression d'avoir accompli de grandes choses. J'ai la sensation à chaque fois de devoir tout recommencer à zéro. Je ne considère pas la célébrité comme quelque chose d'acquis. C'est peut-être ma manière à moi de me préserver.

Encourageriez-vous vos enfants à se lancer dans un métier artistique?

Oui, parce que que ce soit dans l'art, le théâtre, le cinéma, vous savez que vous n'aurez pas des horaires de bureau (rire). Donc si c'est ce qu'ils choisissent, je ne vais pas aller contre. Ce sont des métiers difficiles, mais je pense qu'ils le sont tous en fait. Ce qui compte pour moi, en tant que mère, c'est qu'ils s'aiment.

(L'essentiel)