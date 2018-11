Anne Hathaway change de look pour une série

Habituée à jouer les premiers rôles dans des superproductions hollywoodiennes, Anne Hathaway sera bientôt à l'affiche d'une nouvelle série. Consciente que les productions télévisuelles vivent une période faste, elle rejoint ses consœurs Nicole Kidman, ­Julia Roberts et Reese Witherspoon, qui en ont fait récemment l'expérience.

Il s'agit de «Modern Love», inspirée de la célèbre chronique du «New York Times», qui explore quotidiennement les joies et la complexité des relations amoureuses. La première saison devrait comporter huit épisodes d'une demi-heure et sera distribuée par Amazon Studios, qui a rejoint le service de diffusion de NBC Entertainment.

En juin dernier, la responsable du projet avait confié au «Hollywood Reporter» son envie de «proposer un grand spectacle, dont les femmes aussi n'arrêteront pas de parler».

Difficile pour l'heure de savoir si la star du «Diable s'habille en Prada» sera présente dans tous les épisodes. Mais selon Page Six, elle aurait lu et approuvé l'intégralité du script de la première saison. Une source rapporte qu'elle aurait cherché à recruter «une jeune fille de race blanche, âgée de 17 à 19 ans, et aux cheveux roux pour représenter une version jeune d'elle-même.»

Depuis le début des tournages, l'actrice de 36 ans arbore une belle chevelure rousse pour les besoins de son rôle, pas encore précisé et visible sur le site JustJared. Ce n'est pas la première fois qu'Anne Hathaway doit passer chez le coiffeur pour les besoins d'un tournage. En 2012, elle s'était d'ailleurs rasé la tête pour entrer dans la peau de Fantine, la jeune orpheline des «Misérables», un rôle qui lui avait valu de remporter l'Oscar du Meilleur second rôle féminin.

