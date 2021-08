Cœur de Pirate enceinte de son deuxième enfant

Déjà mère de Romy, qui fêtera ses 9 ans le 4 septembre 2021, Coeur de Pirate est enceinte de son deuxième enfant. La chanteuse québécoise de 31 ans l’a annoncé à ses abonnés sur Instagram , le 16 août 2021, avec une photo montrant son ventre rond.

«Side project prévu pour la fin janvier 2022. On est très contents. Et pour les gens bien intentionnés qui se demanderaient si je continue ma tournée, la réponse est «oui», a posté la chanteuse. Le futur papa s’appelle Marc Flynn et est en couple avec Béatrice Martin – le vrai nom de Cœur de Pirate – depuis un peu plus d’un an et demi.

(L'essentiel/jfa)