George Clooney, clown et farceur en Italie

Malgré son nouveau rôle de papa, George Clooney n'a pas perdu son âme d'enfant et son humour. Alors qu'il était en tournage pour une émission de télévision, avec son épouse et ses enfants, l'acteur a fait une drôle de blague à sa femme de ménage d'après Voici.

Il raconte: «J’ai été chercher une nouvelle couche. J’ai étalé du Nutella dedans et l’ai mis à la poubelle. Je suis revenu une heure plus tard et il y avait une femme de ménage italienne dans la maison dans laquelle nous vivions. Je lui ai dit "Amal veut savoir si Alexander a fait caca ou pipi ?" J’ai alors ouvert la poubelle et pris la couche. Je l’ai frottée à mon visage et je l’ai goûtée. Elle (la femme de ménage) a crié et est sortie en courant !» plaisante l'acteur.

(mm/L'essentiel)