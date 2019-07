Fâchée contre la cantine scolaire de ses enfants

Kourtney en vacances en Italie avec ses trois enfants: Penelope, Mason et Reign.

Maman de Mason, 9 ans, Penelope, 7 ans et Reign, 4 ans, la sœur aînée de Kim est extrêmement attentive à ce que mangent ses enfants. Et, visiblement, ce qu'on leur sert à l'école ne correspond pas du tout aux standards de l'Américaine de 40 ans.

Sur son site, Kourtney a révélé qu'elle s'était entretenue avec la direction de l'école à propos des repas qui étaient servis à la cantine. «Voir quel genre de repas et de collations leur étaient servis peut être inquiétant... de la nourriture transformée, des produits loin d'être frais et bio, etc. Je n'étais pas satisfaite de ce qui était donné à mes enfants, alors j'ai fait en sorte que le principal soit au courant de mes inquiétudes. J'ai donné mon avis sur tout, du type de lait qu'ils proposent à l'utilisation de plastique à usage unique», a-t-elle expliqué.

L'ex de Scott Disick assure qu'elle ne fait pas ça pour ennuyer les gens, mais parce qu'elle pense à l'avenir de ses petits. Elle encourage tout le monde à faire comme elle et à s'élever contre ce qui détruit notre planète. «On peut croire que le changement est hors de notre portée, mais il est vraiment tout près. Je m'exerce à faire entendre ma voix dans ma communauté pour améliorer notre environnement et notre santé et j'ai le sentiment que faire participer mes enfants fera partie de mon héritage. Si vous vous sentez petits, parlez. Nos voix peuvent être grandes», a-t-elle conclu.

(L'essentiel/jfa)