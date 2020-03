Norman révèle enfin le prénom de sa fille

La patience des fans de Norman Thavaud a été récompensée. Une année après avoir annoncé sur Instagram qu'il était devenu papa, le Français de 32 ans a dévoilé le prénom de sa fille.

En légende d'une photo le montrant avec sa compagne et leur bébé derrière un gros gâteau, le youtubeur a écrit: «Ça fait déjà 1 an qu'elle illumine notre vie. On est si fiers d'elle (elle parle déjà 5 langues) et malgré le confinement, on fête ça dignement! Bon anniversaire Bianca».

Norman ne s'est jamais vraiment étendu sur sa vie privée, et encore moins sur celle de sa fille. Il avait sobrement annoncé la naissance de la petite Bianca le 31 mars 2019 en partageant un cliché le montrant avec une poussette. «Bon les amis, nouvelle vie activée. Merci pour tous vos messages et ce torrent d'amour. Ma nouvelle famille et moi sommes sur un petit nuage», avait-il alors déclaré.

(L'essentiel/jfa)