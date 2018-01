La fille de Kim et Kanye s'appelle... Chicago!

Après North et Saint, le troisième enfant du couple de célébrités Kim Kardashian et Kanye West, une petite fille née lundi par mère porteuse, a été prénommée Chicago, a confirmé vendredi la star de téléréalité. «North, Saint et Chi», a tweeté Kim Kardashian, 37 ans, sur son compte suivi par 58 millions de fans, alors que les réseaux sociaux redoublaient de spéculations à l'annonce de la naissance lundi.

Elle a aussi indiqué, via un retweet, que le surnom qui s'imposait était «Chaï», et non pas «Chi». Le couple formé par le rappeur et homme d'affaires avec la star de télé-réalité, qui a grandi dans la ville de Chicago, avait déjà deux enfants, une fille prénommée North, 4 ans, et un garçon prénommé Saint, 2 ans.

La mère porteuse de Chicago, dont l'identité n'a pas été révélée, aurait reçu 45 000 dollars pour mettre au monde ce bébé, selon le site spécialisé TMZ. Kim Kardashian souffrirait d'un problème au placenta qui a créé de sérieuses complications pendant sa deuxième grossesse et aurait pu mettre sa vie en danger lors d'une troisième, selon le site. Kanye West, 40 ans, qui a disparu des réseaux sociaux début mai 2017, après une hospitalisation officiellement pour stress et fatigue, n'a lui fait aucun commentaire public.

Chicago West. https://t.co/3MyLwcIzTh– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 19 janvier 2018

North, Saint & Chi– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 19 janvier 2018

(L'essentiel/AFP)