Stéphane Plaza, tout nu, se rêve en égérie Chanel

Stéphane Plaza n'en rate pas une quand il s'agit de faire le clown. De passage en Corse pour un tournage, il s'est amusé à poser au bord de la même piscine que Baptiste Giabiconi, il y a quelques jours.

«Même lieu, même pose mais tellement plus envoûtant, plus glamour ... incroyable comme quoi même un agent immobilier de 50 ans peut être égérie chez Chanel», a écrit sur Instagram l'animateur sous la photo qui le montre, de dos, entièrement nu, face à la baie d'Ajaccio. «À part un ou deux tatouages, je ne vois vraiment pas la différence entre toi et moi», a-t-il lancé à l'ancien protégé de Karl Lagerfeld. «Adieu l’immobilier, vive les défilés».

Le meilleur ami de Karine Lemarchand est plutôt à l'aise avec son corps et ce n'est pas la première fois qu'il tombe les vêtements: il l'a fait dans «Maison à vendre», «Chasseurs d'appart» mais également sur scène au théâtre.

(mc/L'essentiel)