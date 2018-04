La maladresse de Lorde passe très mal

La chanteuse néo-zélandaise ne s'attendait certainement pas à un tel retour de flamme. A première vue, il n'y a pas de quoi fouetter un chat en voyant son cliché de baignoire posté sur Instagram. Sauf que Lorde, 21 ans, a naïvement commenté: «I will always love you», titre du tube iconique de Whitney Houston. Or elle avait été retrouvée morte en 2012 dans sa... baignoire. Il n'en fallait pas plus pour que les internautes voient rouge et le fassent savoir.

La photo, telle que postée par Lorde avec la légende, a été retirée d'Instagram. La photo, telle que postée par Lorde avec la légende, a été retirée d'Instagram.

«Whitney était une légende. Elle était incroyable, une reine. J'aime Lorde, mais là c'est dégueulasse», a notamment écrit un twitto.

Face à la bronca populaire, la chanteuse a été contrainte de présenter ses excuses et de supprimer la photo de son compte. «C'était une citation extrêmement, extrêmement mal choisie. Je n'avais même pas fait le lien. J'étais juste excitée à l'idée de prendre un bain. Je suis une idiote. J'adore Whitney pour toujours. Encore désolée», a dit Lorde dans une story relayée par voici.fr.

(L'essentiel/fec)