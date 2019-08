Yann Moix cette fois accusé d'antisémitisme

Après avoir dévoilé que l'écrivain Yann Moix avait réalisé des dessins à caractère antisémite lorsqu’il était étudiant, L'Express est revenu à la charge mardi en affirmant que l'auteur avait publié à la même époque des textes négationnistes, ce que l'écrivain a admis dans Libération. «Le romancier n'a pas seulement dessiné des caricatures antisémites. Contrairement à ce qu'il affirmait lundi à L'Express, il a également écrit des textes négationnistes. Yann Moix a menti», a révélé l'hebdomadaire mardi soir sur son site Internet.

L'écrivain a finalement reconnu être l'auteur de ces textes négationnistes. «J'assume, j'endosse tout. Ce que j'ai fait à l'époque avec trois ou quatre cons, on était des types complètement paumés», a affirmé l'écrivain dans Libération. «Ces textes et ces dessins sont antisémites, mais je ne suis pas antisémite. Aujourd'hui, l'homme que je suis en a honte», se défend l'écrivain. «L'âge de 20 ans, c'est fait pour se tromper. Aujourd'hui, alors que ces dessins, ces textes sont ressortis, je me sens libre. Libéré de cette épée de Damoclès avec laquelle je vivais depuis trente ans», explique-t-il.

Polémiques

Les extraits du manuscrit de Yann Moix publiés par L'Express se présentent sous la forme de lettres à une jeune femme prénommée Marie, des chapitres de romans, de dessins et de pastiches... «Il s'agit d'une volumineuse liasse de feuilles numérotées, datées des années 1989 et 1990», écrit l'hebdomadaire. Moix appose sa signature au bas de certains feuillets. Ces extraits sont antisémites et négationnistes. «Chacun sait, ô Marie, que les camps de concentration n'ont jamais existé», est-il notamment écrit.

Depuis plusieurs jours, l'écrivain est au centre d'une polémique familiale avec la sortie de son roman «Orléans», qui raconte son enfance malheureuse, marquée selon lui par la maltraitance de son père. «Une pure affabulation» selon ce dernier. Dimanche, Alexandre, le frère de Yann Moix, a lui aussi fermement contesté les allégations de l'écrivain, assurant que c'était lui le bourreau et l'accusant de «sacrifier la réalité sur l'autel de ses ambitions littéraires».

(L'essentiel/afp)