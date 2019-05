Miley Cyrus perd sa valise et pose en petite culotte

Miley Cryrus s'est retrouvée sans ses bagages après son arrivée en Angleterre. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, la chanteuse de «Wrecking Ball» a posté un selfie très sexy dans une story Instagram.

On y voit la star simplement vêtue de la culotte noire et du tee-shirt Led Zeppelin qu'elle portait pendant son vol. Elle a déclaré aux fans qu'elle attendait toujours que le reste de ses vêtements arrive à son hôtel. «Quand ils perdent vos bagages... j'ai l'essentiel», a-t-elle écrit en commentaire. L'Américaine de 26 ans n'a pas révélé où elle se trouvait mais elle est attendue, samedi, sur la scène du festival Big Weekend de BBC Radio 1, à Middlesbrough.

Miley a ensuite posté des photos prises dans une voiture suggérant que ses bagages étaient arrivés et a admis que le décalage horaire entre elle et ses proches à Los Angeles l'attristait. «Tout le monde dort et je m'ennuie. Parlez-moi», a-t-elle écrit.

(L'essentiel/lja)