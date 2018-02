«Elle va prendre des seaux de merde sur la gueule»

Johnny Hallyday a eu fin nez. Selon le magazine L'Express paru ce mercredi, le chanteur avait visiblement conscience des remous que provoquerait la révélation de son testament, rapporte BFM TV.

Avant sa mort, il aurait même confié à des proches: «Laeticia va prendre des seaux de merde sur la gueule. Aidez-la à tenir». Force est de constater que peu de gens ont suivi les recommandations de la star et que Laeticia Hallyday se retrouve fort isolée au cœur de cette bataille.

L'opinion publique semble en effet être du côté de Laura Smet et David Hallyday, et l'entourage de Johnny affiche davantage son soutien aux enfants du rockeur. Eddy Mitchell, par exemple, a publiquement pris la défense de sa filleule Laura. Les rares témoignages de solidarité envers l'épouse du chanteur émanent de «Mamie Rock», la grand-mère de Laeticia, et d'Hélène Darroze, cheffe étoilée et amie proche de la veuve.

Dans le camp de la «neutralité», Michel Drucker et Line Renaud n'ont pas caché leur malaise, déplorant que toute cette histoire soit déballée sur la place publique.

(L'essentiel/joc)