Harry Brant, fils de Stephanie Seymour, est mort

La presse américaine a annoncé lundi le décès de Harry Brant (24 ans), fils cadet de l'ancien mannequin Stephanie Seymour. Harry Brant, lui-même mannequin depuis quelques années, aurait succombé à une overdose médicamenteuse accidentelle, selon le New York Times. Le jeune homme se battait depuis plusieurs années contre une dépendance aux drogues.

Harry Brant était le fils cadet de Stephanie Seymour (52 ans) et de son époux, le milliardaire et homme d'affaires Peter Brant (73 ans). Marié depuis 1995, le couple est aussi parent de Peter II (né en 1993) et Lily (née en 2004), indique Paris Match.

Peter Brant est aussi père de cinq autres enfants nés d'un premier mariage. De son côté, Stephanie Seymour a un fils, Dylan, né en 1990 de sa précédente union avec le guitariste Tommy Andrews.

(pp/L'essentiel)