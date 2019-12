Meghan et Harry refusés à l'entrée d'un restaurant

Si le prince Harry et son épouse Meghan pensaient que leur statut de membres de la famille royale britannique leur permettait d'avoir certains privilèges. Pierre Koffel s'est chargé de leur rappeler qu'ils étaient des êtres humains comme les autres et qu'il était possible de leur dire non.

Le propriétaire et chef du très réputé Deep Cove Chalet, restaurant situé à North Saanich, au Canada, a refusé que le duc et la duchesse de Sussex viennent manger dans son établissement en compagnie d'Archie, leur fils de 7 mois. Le «Vancouver Sun», a appris que le couple avait voulu réserver une table, mais que Pierre Koffel lui avait dit non, déclarant qu'il serait trop difficile d'assurer sa sécurité dans le restaurant.

Le prince Harry, son épouse et leur enfant passent leurs vacances d'hiver au Canada, où Meghan a vécu durant plusieurs années quand elle jouait dans la série «Suits». «Ils profitent de la chaleur des Canadiens et de la beauté des paysages avec leur jeune fils», a indiqué Buckingham Palace, dans un communiqué, sans préciser où la famille avait choisi de résider.

(L'essentiel/jfa)