Julia Paredes séparée du père de sa fille

Cette fois-ci, tout est bel et bien terminé entre Julia Paredes et Maxime, le père de sa fille Luna, âgée de 2 ans. L'ex-candidate des «Anges» et de «Friends Trip» a annoncé la triste nouvelle sur Instagram, vendredi dernier: «Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, mais avec toutes les questions que je reçois, je me dois de répondre. Non, je ne suis plus avec le papa de Luna et ce de façon définitive. Merci de respecter notre silence par rapport à notre vie privée.»

Le couple s'était déjà séparé une première fois. Maxime avait en effet quitté la Française de 29 ans quand il avait appris qu'elle était enceinte. Atteinte d'endométriose, maladie pouvant provoquer l'infertilité, Julia n'avait pas voulu avorter et avait décidé d'élever son enfant toute seule. Mais quelques mois, les deux ex s'étaient remis ensemble. Ils souhaitaient même se marier. Leur réconciliation n'aura finalement pas duré...

(L'essentiel/lja)