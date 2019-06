Taylor Swift et Katy Perry enfin réconciliées

Taylor Swift et Katy Perry ne sont plus ennemies. C'est dans le dernier clip de la chanteuse blonde, «You Need To Calm Down», que les deux stars se sont officiellement réconciliées. Dans le scénario délirant et coloré de la vidéo, véritable hymne à la fierté LGBTQ, on voit Taylor déguisée en portion de frites et Katy transformée en hamburger se retrouver l'une en face de l'autre.

D'abord hésitantes à se rapprocher, elles finissent dans les bras l'une de l'autre toutes souriantes et visiblement soulagées d'avoir réglé leurs différends. Leur brouille, qui remonte à plusieurs années, était liée à une histoire de danseurs qui auraient laissé tomber Taylor en pleine tournée pour aller travailler sur celle de Katy. On murmurait aussi que le fait d'avoir toutes deux John Mayer comme un ex-copain aurait attisé leur mésentente. Une chose est sûre: tout va maintenant pour le mieux entre les deux Américaines.

Et leurs fans en sont ravis. «Tellement d'amour! Merci les filles, la guerre est finie!» s'est réjouie l'une d'elle sur Twitter. «Ce message de réconciliation est tellement important. La scène que vous avez tournée n'aurait pas pu être meilleure. Merci pour tout», a renchéri une autre.

(L'essentiel/lja)