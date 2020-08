Le tweet annonçant sa mort entre dans l'Histoire

Most liked Tweet ever. A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP

«Les fans se réunissent sur Twitter pour célébrer la vie de Chadwick Boseman, et le tweet envoyé depuis son compte hier soir [samedi, ndlr] est désormais le tweet le plus apprécié de tous les temps sur Twitter», a indiqué le réseau social dans un communiqué paru dans le magazine Variety samedi.

Annoncée vendredi, la mort de l’acteur américain d’un cancer du côlon à l’âge de 43 ans avait suscité une vague d’émotion dans le monde entier samedi. Avec «Black Panther» sorti en 2018, Boseman était devenu le premier superhéros noir à qui un film de la franchise Marvel était entièrement consacré.

Le précédent record sur Twitter était détenu par l’ex-président américain Barack Obama, avec 4,3 millions de likes. «Nul ne naît en détestant une autre personne à cause de la couleur de sa peau, de ses origines ou de sa religion», citation de Nelson Mandela, écrit le 13 août 2017.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm