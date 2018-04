Polnareff en couple avec une star de téléréalité?

Le magazine Public affirme que Michel Polnareff et Afida Turner «sont ensemble». Cette nouvelle improbable d'un amour entre le chanteur de 73 ans et l'ex-star de la téléréalité de 41 ans, repérée dans «Loft Story 2» en 2002, a visiblement beaucoup fait rire l'auteur de «La poupée qui fait non». L'amiral a en effet tweeté «Un peu tard pour un poisson d'avril».

Pourtant, Public est certain de son scoop. «Selon nos informations exclusives, tous deux filent le parfait amour depuis le début de l'année. Leur idylle se vit à l'heure américaine. C'est plus précisément du côté de Los Angeles que ces deux tourtereaux, qui partagent la même coupe et la même passion pour la musique, roucoulent», peut-on lire sur le site.

Afida Turner, qui a été en couple avec le fils de Tina Turner, n'a quant à elle pas réagi. Nul ne doute que celle qui s'est plus fait remarquer ces dernières années par ses photos provocantes postées sur les réseaux sociaux que par ses chansons ne se plaint pas de ce coup de projecteur.

Un peu tard pour un poisson d'avril ??– MICHEL POLNAREFF (@MICHELPOLNAREFF) 5 avril 2018

(L'essentiel/jde)