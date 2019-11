Bella Thorne vante les mérites du polyamour

Bella Thorne n'a jamais eu peur d'assumer ses choix de vie, au risque d'en choquer certains. Ouvertement bisexuelle, l'actrice de 22 ans est sortie en même temps avec Tana Mongeau et Mod Sun, de 2017 à 2018. «Si vous sortez avec un mec et une fille en même temps, ils risqueront soit de se détester, soit de coucher ensemble. Tout dépend des personnes que vous trouvez», confie-t-elle au magazine Cosmopolitan.

Selon l'Américaine, si le courant passe entre les deux partenaires avec qui l'ont sort, la relation devient alors palpitante. «Vous pouvez passer tout un week-end avec deux personnes à traîner, fumer, discuter toute la nuit, vous amuser comme des enfants», assure-t-elle. Pour Bella, le polyamour est «une expérience vraiment fun». «J'aime aimer deux personnes à la fois, partager mes histoires de vie avec eux», dit-elle.

Plusieurs de ses partenaires ont toutefois été surpris face à sa vision des choses, mais Bella leur a fait comprendre qu'ils devaient l'accepter comme telle, ou la quitter. «J'en suis à un stade dans ma vie où je veux trouver ce qui me rend la plus heureuse possible. C'est la mission que je me suis donnée», dit-elle. Depuis sa rupture avec le mannequin et le rappeur, la jeune femme vit une nouvelle relation «polyamoureuse» avec le chanteur italien Benjamin Mascolo et Alex Martini, assistante de production dans le cinéma.

