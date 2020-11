Millie Bobby Brown ne «s'arrête plus de pleurer»

La jeune femme de 16 ans a bouleversé ses 39 millions de fans en annonçant le décès de sa mamie, Ruth. Dans un long et émouvant texte, Millie Bobby Brown confie «traverser des périodes où elle ne peut plus s’arrêter de pleurer» depuis que celle qu’elle a «aimée plus que quiconque» n’est plus, arrachée à la vie après avoir été atteinte d’«un mal cruel qu’est Alzheimer».

Pour retrouver une once de moral, l’actrice qui incarne Onze dans la série «Stranger Things» explique qu’elle se souvient des moments magnifiques partagés avec sa «nounou». Et ils sont nombreux. Elle cite les réveils avec l’odeur du porridge au miel, les jeux réalisés sur les genoux de sa grand-maman, les repas jambon-frites pris sous le soleil ou encore lorsque Ruth la couchait en lui racontant ce qu’elle avait vécu durant la Seconde Guerre mondiale. Millie Bobby Brown termine son hommage avec un terrible regret: n’avoir pas pu faire un dernier câlin à son «ange gardien» à cause du Covid-19.

(L'essentiel/jde)