Une actrice d'«Harry Potter» violée à 14 ans

C’est le 27 août, sur son podcast «We Can’t Talk about That Right Now» animé avec sa sœur Bebe, que Jessie Cave a révélé qu’elle avait été violée à l’âge de 14 ans. Le coupable? Son professeur de tennis. «Au moins tu étais une athlète et tu avais de belles jambes», a plaisanté Bebe au moment d’entendre cette révélation. Jessie, aujourd’hui âgée de 33 ans, lui a répondu: «C’est vrai, j’étais en forme et pas mauvaise avec une balle de tennis, mais on a profité de moi. Il a été envoyé en prison, alors ça va.»

Alors que les deux sœurs comparaient leurs adolescences respectives, Jessie a précisé: «À cause de mon viol, j’ai eu une adolescence totalement différente de la tienne. Mon parcours sexuel a été totalement anormal par rapport au tien.» La comédienne britannique, qui jouait Lavande Brown notamment dans «Harry Potter et le Prince de sang-mêlé», et qu’on a vue ensuite dans «De grandes espérances», de Mike Newell (2012) et «Tale of Tales», de Matteo Garrone (2015), ajoute que «dix-huit ans plus tard, plus le temps passe et plus je me sens chanceuse d’avoir subi un viol qui ne m’a pas détruite».

Jessie Cave a publié en 2015 un livre de dessins, «Lovesick».

(L'essentiel/cma)