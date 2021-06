Shana Kress fait croire à son mec qu’elle est enceinte

Ensemble depuis novembre 2020, les candidats de téléréalité Shanna Kress et Jonathan Matijas sont toujours aussi amoureux. Les deux Français, qui ont emménagé ensemble à Miami où la starlette de 34 ans tente de percer dans la musique, ont l’habitude de partager leur quotidien sur les réseaux sociaux.

Mardi dernier, le couple a publié une vidéo plutôt amusante, ou de mauvais goût, c'est selon, via une story Instagram. On y voit Shana présenter un test de grossesse positif à son chéri. Très surpris, Jonathan apparaît ému à l’idée de devenir papa pour la première fois. «On est enceintes!» s’est-t-il exclamé, ce qui a fait rire sa chérie. Mais tout ça n’était qu’une blague de la part de cette dernière. Il s’agissait en fait d’une erreur du dispositif du test de grossesse. L’ex-candidate des «Marseillais» a quand même été ravie de la réaction de son homme. Elle lui a dit que «ce n’était pas pour tout de suite».

Peu après cette farce, le jeune homme de 31 ans a raconté ce qu’il avait ressenti en apprenant une telle nouvelle. «J’ai vu deux barres et j’ai cru qu’elle était enceinte, je me suis dit que ce n’était pas possible, qu’elle ne pouvait pas me l’annoncer comme ça. Mais quand j’ai vu les deux barres, j’ai eu le doute, j’ai eu le ventre noué, le cœur est parti à 2000, et je me suis dit ça y est, c’est maintenant, changement de vie, c’est parti… Et en fait non, ascenseur émotionnel». Une chose est sûre: le couple compte bien fonder une famille.

(L'essentiel/lja)