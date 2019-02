Shawn Mendes a fait une grosse bourde sur Twitter

Shawn Mendes est l'un des artistes le plus prometteurs de ces dernières années. Ses trois tubes «Treat You Better», «Stitches» et «There's Nothing Holdin' Me Back» comptabilisent plus de 3,4 milliards de vues sur YouTube. Le jeune artiste est par ailleurs en lice pour remporter les Grammies de Chanson de l'année, pour «In My Blood», et Meilleur album pop, pour «Shawn Mendes», le 10 février prochain, à Los Angeles. Autant dire que ses faits et gestes sur les réseaux sociaux sont scrutés à la loupe.

Inévitablement donc, lorsqu'il a «liké» un tweet d'un gag se moquant d'une personne transgenre, ça n'a pas manqué de faire réagir la Toile. Face aux messages, pas forcément méchants, surtout d'étonnement, Shawn Mendes est rapidement revenu sur Twitter pour expliquer ce qu'il s'était passé. «J'ai dû l'aimer (NDLR: la publication) accidentellement en scrollant mon flux vers le bas. Vous me connaissez, je ne l'aurais pas fait. Désolé», s'est-il excusé. Difficile de ne pas croire en la bonne foi du chanteur canadien. L'artiste de 20 ans soutient la cause LGBT depuis des années.

Must of accidentally liked it scrolling down a feed, you know me & I'd never. Sorry https://t.co/UXAe7F0eYH— Shawn Mendes (@ShawnMendes) 4 février 2019

(L'essentiel/jde)