Camila Cabello veut être un exemple pour les ados

L'artiste cubano-américaine s'est livrée comme rarement dans une interview-fleuve parue dans le magazine musical britannique NME. Elle a répondu aux questions les plus sensibles, par exemple sur la possibilité qu'elle reprenne les chansons de son ancienne formation, Fifth Harmony, lors de ses prochains concerts: «Non, certainement pas. Honnêtement, je n'y ai même pas pensé. C'est de l'histoire ancienne.»

Vu les ventes incroyables de son premier album, «Camila», numéro un dans 99 pays, on comprend que la chanteuse de 20 ans n'ait aucune peine à tourner la page sur le groupe qui l'a fait connaître. Reste que son succès planétaire l'étonne. «C'est vraiment incroyable qu'autant de gens m'écoutent», a-t-elle avoué, relevant que ses fans sont principalement des ados. Cela l'oblige à être exemplaire: «Si je dis des gros mots dans la vie, je ne le fais pas dans mes chansons. Je crois que les gens qu'on admire quand on est gamin nous influencent d'une manière ou d'une autre. Moi, je veux avoir une bonne influence sur les plus jeunes.»

La chanteuse a aussi révélé qu'elle avait changé le nom de l'album «Camila» au tout dernier moment. Avant, il s'appelait «The Hurting. The Healing. The Loving» (en français: «La blessure. La guérison. L'amour»). «Je n'aurais pas pu expliquer ce titre aux journalistes. C'était trop douloureux et je suis trop pudique», a confié Camila.

(L'essentiel/jde)