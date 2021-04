Maya Stojan s’est mariée avec Todd Clever

Connue pour ses rôles dans «Castle», «NCIS», «Agents of SHIELD» et, plus récemment, «Fatal Affair», sur Netflix, Maya Stojan s’est mariée en toute discrétion. Confidences sur cet événement en comité réduit.

Félicitations pour votre mariage. Parlez-nous de votre histoire d’amour.

J’ai vu Todd la première fois le 9 avril, 2020. Ça a été tout de suite le coup de foudre. Après notre premier rencard, j’ai dit à mes amies que je venais de rencontrer mon futur mari. Nous discutions sur FaceTime depuis dix jours. Il était si stable, toujours là. Je cherchais ça chez un homme depuis longtemps.

Comment vous êtes-vous rencontrés?

Nous nous sommes repérés sur Raya, réseau de rencontres en ligne réservé aux profils vérifiés dans l’industrie du divertissement. J’ai failli passer mon tour sur Todd. Il avait mis un GIF un peu bizarre sur son profil. Puis, en fouillant un peu, je l’ai trouvé intéressant.

Après dix jours de discussions sur FaceTime, nous avons fait une longue balade. Il est habituellement timide dans la vie, mais sur ce coup, il n’arrêtait pas de parler. En réalité, il était nerveux. Je le trouvais très chou. Au début, j’avais un peu honte de faire appel à internet pour trouver l’amour, mais c’est difficile de rencontrer des gens actuellement.

Comment a-t-il fait sa demande en mariage?

Après environ cinq mois en couple, il m’a amené spontanément au Mexique pour une journée. Il a d’abord fait semblant d’être perdu. Il s’est même organisé avec le chauffeur du bus pour qu’il mette ma chanson préférée, «Hotel California», du groupe Eagles. Puis, près du restaurant où nous dînions, il m’a amené sur la falaise qui surplombe l’océan. C’est là qu’il a fait sa demande. C’était très romantique.

Pourquoi vous marier à Genève?

Parce que je suis connectée à cette ville, où j’ai grandi. Mon mariage de rêve a toujours été un événement en petit comité. La seule chose qui m’importait, c’était d’avoir une jolie robe et un bon photographe.

À quoi ressemblait l’événement?

Il y avait un joueur de cornemuse, en clin d’œil à notre série préférée, «Outlander». Ma meilleure amie d’enfance, Luisa, était là avec son mari et ses enfants, ainsi que ma sœur, nos parents et deux amis de Todd.

Nous sommes restés une semaine en tout. Après le mariage, nous sommes partis une nuit à Anzère, avant de rentrer à Los Angeles. C’était une sorte de mini-lune de miel.

Concilier travail et vie de couple, est-ce difficile pour deux personnes aussi investies dans leur carrière?

Nous trouvons toujours du temps l’un pour l’autre. Nous essayons de passer au minimum une heure par jour ensemble. Et nous dormons dans le même lit la nuit. Donc, nous nous voyons toujours à ce moment-là. Aux États-Unis, on met le mois en premier et nous nous sommes donc mariés le 4/3/21. Nous l’appelions le «Clever countdown wedding». Comme il est athlète, nous trouvions que c’était un joli clin d’œil.

Qu’est-ce qui a changé dans votre vie de couple depuis que vous vous êtes dit «oui»?

Nous nous sentons beaucoup plus paisibles dans notre couple. Nous sommes devenus très routiniers. Le soir, nous nous retrouvons pour le repas, puis nous mangeons un petit bout de chocolat et nous jouons à un jeu que nous adorons qui s’appelle Sequence. Puis, nous regardons «Outlander» avant d’aller au lit.

(L'essentiel/Sarah Zeines)