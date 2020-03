«Un divorce ne doit pas être une guerre»

Marié depuis juin 2019 avec Katherine, la fille d'Arnold Schwarzenegger, Chris Pratt a presque disparu de Hollywood pour changer de mode de vie, après son énorme succès entre «Jurassic World» et «Les gardiens de la galaxie». Il arrive le 4 mars au cinéma dans «En avant». Les dessinateurs des studios Pixar ont utilisé des photos de l'acteur pour créer son personnage de Barley, auquel il prête sa voix dans la version américaine du dessin animé Pixar.

Avez-vous accepté de participer à la production et à la création de «En Avant» avec Pixar pour votre fils Jack, qui a 7 ans?

Je vous mentirais si je disais non, mais tout m'a plu dans cette histoire de deux frères elfes qui se lancent dans une aventure à la recherche de magie. Le plus fun a été de voir mon visage et mes expressions utilisées par les dessinateurs pour donner vie au personnage de Barley.

Puisque ce film d'animation tourne autour de la magie, y a-t-il un lieu que vous considérez comme magique?

Ma ferme dans les îles San Juan, dans l'État de Washington, près de la frontière entre les États-Unis et le Canada. En ce moment, c'est la saison des naissances des agneaux et des chèvres. Nous approchons de la fin de la période de gestation de 56 brebis et nous espérons 70 agneaux environ. C'est le plus beau moment de l'année et j'adore être là-bas à cette période. L'hiver a été très rude avec beaucoup plus de neige qu'à l'accoutumée, mais nous avons une grande étable où nos animaux sont à l'abri. C'est très fort mentalement de tout déconnecter de mon job de comédien en étant sur ma ferme, très loin de Hollywood.

Vous êtes un jeune marié. Comment avez-vous célébré la Saint Valentin avec la fille d'Arnold Schwarzenegger, Katherine que vous avez épousée il y a 8 mois?

Nous nous sommes enfermés plusieurs jours dans un hôtel au bord d'une plage. Nous avons passé notre temps à nous promener près de l'océan, à lire et rester entre nous. Ma priorité est d'organiser mon temps pour les gens que j'aime. Quand j'ai mon fils pour le week-end, je refuse tout engagement pour lui.

Avec votre ancienne épouse, l'actrice Anna Faris, vous êtes l'un des rares duos de stars de Hollywood qui a réussi sa séparation sans problèmes. Quelle a été votre approche?

Nous voulions tout faire pour ne pas nous déchirer et rester unis en tant que parents. Anna et moi avons avant tout pensé à lui et l'impact que la crise d'une séparation peut avoir sur un enfant. Cela arrive tous les jours que des couples réalisent qu'ils ne sont plus faits pour vivre ensemble. Un divorce ne doit pas être une guerre entre deux personnes qui se sont aimées. Nous nous sommes donc promis de surmonter chaque difficulté à l'amiable. Cela évite aussi d'avoir ses problèmes affichés dans les médias (il fait un clin d'œil).

Que peut-on attendre du prochain «Jurassic World» dont vous venez de démarrer la production?

Du côté du scénario, je suis tenu au silence, mais je peux vous dire que vous allez être emballé par l'évolution de la technologie autour des dinosaures. Les progrès sont tels qu'on a vraiment l'impression d'avoir un vélociraptor devant soi par exemple. Colin Trevorrow, qui avait mis en scène le premier «Jurassic World», est de retour à la réalisation, ce qui promet du grand spectacle aux fans.

(L'essentiel)