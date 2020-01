Kylie Jenner verse un million de dollars à l'Australie

À l'instar de nombreuses célébrités comme Margot Robbie, Chris Hemsworth, Pink, Nicole Kidman ou encore Elton John, Kylie Jenner a fait un don en faveur des victimes des incendies, en Australie.

Bien que le don à sept chiffres de la cadette du clan Kardashian-Jenner soit très généreux, il intervient quelques jours après avoir été accusée d'être hypocrite par les internautes. Alors qu'elle déclarait avoir le cœur brisé suite à la mort d'un demi-milliard d'animaux tués par les feux en Australie, elle a posté une story où on la voit porter des pantoufles Louis Vuitton en fourrure à 1 480 dollars (1 100 euros).

Kylie posting about how she is feeling heartbroken about the death of animals in Australia due to fire and then posting her wearing a slipper made of minks fur is the biggest hypocrisy of 2020... pic.twitter.com/odq866E9Ji