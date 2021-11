Kate taquine William en pleine COP26

Kate et William n'auraient rater pour rien au monde la COP26 qui se déroule en terres écossaises, à Glasgow, du 1er au 12 novembre. Très investi dans la lutte contre le réchauffement climatique, aux côtés du prince Charles, le couple assistait lundi à une cérémonie en l'honneur des lauréats du Earthshot Prize, qui a récompensé, à la mi-octobre, les projets contribuant à protéger la planète.

Et si la duchesse de Cambridge a ébloui l'assemblée avec une incroyable robe bleu Eponine et un chignon très chic, elle a surtout mis tout le monde dans sa poche grâce à son humour. Elle a en effet taquiné son mari en lui mettant sous le nez une boîte de larves mortes visant à nourrir le bétail. La malice de la duchesse mais surtout la réaction visiblement dégoûtée de William ont fait éclater de rire les invités.

Le couple s'est ensuite rendu à la cérémonie officielle d'ouverture de la COP26 et a rencontré les grands de ce monde tels Joe Biden, Angela Merkel ou encore Justin Trudeau, qui ont tous écouté un message vidéo de la reine, exhortant les dirigeants mondiaux à faire «cause commune» pour s'attaquer au changement climatique et «résoudre les problèmes les plus insurmontables».

Un peu plus tôt, le couple était parti en pleine nature à la rencontre des petits scouts écossais qui «contribuent à doter les jeunes des compétences nécessaires pour lutter contre le changement climatique», écrivent le Duc et la Duchesse sur leur compte Instragram.

(mc/L'essentiel)