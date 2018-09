Le cliché unique des trois bébés Kardashian

Kim et Khloé Kardashian et Kylie Jenner ont du souci à se faire! Agées de quelques mois, leurs filles sont déjà prêtes à leur faire de la concurrence. La première photo sur laquelle on peut voir Chicago (8 mois, fille de Kim), True (5 mois, fille de Khloé) et Stormi (7 mois, fille de Kylie) ensemble a fait un carton sur Instagram.

En à peine 24 heures, le cliché partagé par l'épouse de Kanye West et légendé «Les Triplées» a été aimé par près de 7 millions de personnes. Pas mal pour des bébés!

Chicago est née le 15 janvier 2018 d'une mère porteuse. Elle est le troisième enfant de Kim Kardashian et Kanye West qui sont déjà parents de North et de Saint. True, elle, est venue au monde le 12 avril 2018. Son papa est le joueur de basket Tristan Thompson. Quant à Stormi, fille de Kylie Jenner et du rappeur Travis Scott, elle a vu le jour le 1er février 2018.

(L'essentiel/jfa)