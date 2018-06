Sarah Hyland a été hospitalisée en urgence

La semaine passée a été rude pour Sarah Hyland. Alors qu'elle était sur le tournage du film «The Wedding Year», l'actrice de «Modern Family» a dû être emmenée d'urgence à l'hôpital. Elle a annoncé la nouvelle à ses fans sur Instagram, sans préciser la raison de son hospitalisation. «J'ai été arrachée à mon travail contre ma volonté, mais je suis contente que cela soit arrivé. La santé devrait toujours passer avant tout le reste», a écrit la brune de 27 ans.

Sarah sait de quoi elle parle. À sa naissance, les médecins avaient dit à sa mère qu'elle n'aurait jamais une vie normale. La comédienne souffre en effet de dysplasie rénale: ses reins ne se sont pas développés comme il le fallait quand elle était dans le ventre de sa mère. En plus d'une transplantation, elle a subi pas moins de dix opérations depuis sa venue au monde, pour tenter d'améliorer son quotidien. Il est donc probable que son dernier séjour à l'hôpital ait été lié à cette condition. Ces derniers mois, la jeune femme est apparue très amaigrie sur les tapis rouges, provoquant l'inquiétude chez ses admirateurs.

Heureusement, l'Américaine a rapidement pu rentrer chez elle et retrouver ses proches, dont son petit ami Well Adams, qui s'est fait connaître aux États-Unis en participant à l'émission de téléréalité «The Bachelorette». Un proche de Sarah a confié à People qu'elle avait eu une grosse frayeur, mais qu'elle n'était restée qu'un jour à l'hôpital. «Elle va mieux et elle est à la maison. Elle se réjouit de retourner au travail la semaine prochaine», a-t-il ajouté.

(L'essentiel/jfa)