Après Jude Law, elle a craqué pour Jorginho

Et si après avoir séduit l'un des acteurs les plus sexy de la planète, émerveillé les coaches de The Voice UK, accouché de deux beaux enfants, elle décrochait le titre de «femme de Ballon d'or?». À 31 ans, Catherine Harding (Cat Cavelli sur scène) semble en effet avoir déjà eu plusieurs vies.

La trentenaire est la compagne de l'international italien Jorginho qui - après avoir gagné la Ligue des champions avec Chelsea et l'Euro avec l'Italie - semble être en bonne position pour décrocher l'ultime récompense. Tout autre choix serait «étrange» selon le sélectionneur de l'Italie, Roberto Mancini.

Un nouveau bonheur pour celle qui - il y a quelques années - a d'abord vécu une jolie histoire d'amour avec Jude Law, l'un des acteurs les plus convoités de la planète. Cela n'a duré que quelques mois mais de cette idylle est née la petite Ada en 2015.

Passionnée de musique, Catherine ne s'est pas contentée de pouponner. Elle s'est présentée aux auditions à l'aveugle de The Voice UK en 2020. Elle a scotché deux jurés avec son interprétation de «I Put A Spell On You» de Nina Simone. Et si elle n'a pas été jusqu'aux directs, elle a passé les battles avant d'être éliminée lors de l'épreuve des K.-O.

Quelques mois plus tard, sa route a croisé celle de Jorginho et ces deux-là ne se sont plus quittés. Ils ont rapidement construit une famille et accueilli un petit Jax, né en septembre 2020. Elle est devenue l'une des WAGs les plus sexy de la Squadra et prend désormais la pose dans tous les stades d'Europe.

L'Italie, qui n'a plus eu de Ballon d'or depuis Fabio Cannavaro en 2006, se prend à rêver d'une récompense pour Jorginho, désigné en août joueur UEFA de l'année.

(mc/L'essentiel/AFP)